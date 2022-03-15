РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мар. В 2021 году на племзаводе «Барыбино» произвели более 30 тысяч тонн молока, сообщила начальник территориального отдела Лобановского административного округа Елена Колиденкова.

Отчет администрации перед населением провели в Лобановском административном округе Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«В 2021 году (поголовье коров в племзаводе «Барыбино» - ред.) было увеличено до 10 000 голов, расширены посевные площади, приобретено тракторов, сельхозмашин и автомашин на сумму 103 миллиона рублей, произведено более 30 тысяч тонн молока», – сказала Колиденкова.