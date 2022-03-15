РИАМО - 15 мар. Российский IT-гигант «Яндекс» планирует продать сервис «Новости» и «Дзен». Об этом сообщает РБК.

Соответствующую информацию подтвердили три источника, которые знакомы с планами компании «Яндекс».

Компания решила сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов в условиях «усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации».

По словам собеседников, сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями, но ключевой интересант сделки — холдинг VK. Один из источников отметил, что переговоры ведутся еще с конца 2021 года.

Представитель «Яндекса» заявил, что «комментировать слухи» не будет.