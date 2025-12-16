2–4 мандарина: врач назвала безопасную порцию цитрусовых в день

Врач Одерий: в сутки человек может съедать не более 250 г мандаринов

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий заявила, что в день взрослому здоровому человеку стоит съедать не более 2–4 мандаринов (150–250 г), сообщает Газета.ru .

«Для здорового взрослого оптимальная порция — 2–4 мандарина в день (150–250 г). Некоторые рекомендации допускают 4–6 мандаринов, если нет проблем с ЖКТ и углеводным обменом. Важно понимать: нет универсальной нормы, а рекомендации — ориентир, на который можно опираться, прислушиваясь к реакции организма», — сказала Одерий.

По ее словам, цитрусовые — распространенный источник пищевой аллергии. Реакция может развиться даже при минимальном употреблении. Людям с аллергией или предрасположенностью к атопическим заболеваниям следует соблюдать повышенную осторожность. Проявления могут включать зуд, кожные высыпания, отечность губ, век или слизистых оболочек, обострение астматических симптомов и дискомфорт в кишечнике.

В мандаринах содержится много органических кислот, способных раздражать слизистую оболочку ЖКТ. Это может вызывать неприятные ощущения, такие как изжога, дискомфорт или болезненность в подложечной области, ощущение вздутия живота, спазмы и нарушения стула, в частности диарею.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.