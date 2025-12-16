Двигатель загоревшегося в аэропорту Шереметьево боинга уже ломался в этом году

Двигатель Boeing 777-200, который загорелся в столичном аэропорту Шереметьево, уже ломался в текущем году во время рейса на Кубу, сообщает SHOT .

Во вторник утром в Шереметьеве загорелся двигатель у самолета авиакомпании Nordwind Airlines. Рейс должен был вылететь в 7 часов утра из Москвы в Кайо-Коко (Куба). Лайнер приземлился и начал экстренно тормозить на большой скорости.

В начале года у боинга отказал двигатель во время рейса из Москвы на Кубу. Борт долетел до акватории Норвежского моря, доложил о технической неисправности и вынужденно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Предварительной причиной стал отказ двигателя.

После инцидента в начале года самолет с бортовым номером RA-73341 был списан из-за разрушения лопатки турбины двигателя.

