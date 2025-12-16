Тишина и минимализм: бизнес-психолог дала советы на Новый год

Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай заявила, что перед Новым годом особенно важно себя беречь.

«Традиционный праздник не дает отдыха, а наоборот — усиливает выгорание. На этом фоне возникает тенденция выбирать минималистичный Новый год — тихий, спокойный, адаптированный под реальный ресурс человека. Это и называют „тихой роскошью“», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, прежний формат праздника все больше утомляет из-за напряженного графика декабря и накопленной усталости: психика не успевает переключиться в состояние удовольствия.

Психолог утверждает, что минималистичный подход к празднованию — это не отрицание обычаев и не свидетельство изоляции. Это скорее зрелое приспособление формы торжества к личным обстоятельствам и ресурсам.

Необходимо устанавливать осуществимые рамки. Следует ставить только те цели, которые реально достичь, не перегружая себя. Это может быть скромный ужин, спокойный вечер в кругу семьи или встреча с узким кругом самых близких. Настоящее праздничное настроение формируется не изобилием еды, а несколькими ключевыми деталями: музыкальное сопровождение, зажженные свечи, прогулка на свежем воздухе, задушевные разговоры.

