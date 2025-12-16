Ветеринар научил россиян защищать новогодние елки от кошек

Новогодние праздники ощутимо влияют на работу ветеринаров. Причиной тому увеличение числа случаев интоксикации у питомцев. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что в течение январских праздников владельцы животных нередко обращаются в ветклиники из-за отравлений едой, травм от фейерверков, иногда требующих оперативного вмешательства.

«Если у вас есть кошка, рекомендуется избегать использования блестящих украшений на елке, так как она может их проглотить. Анатомия ротовой полости и языка кошки такова, что, если она начала проглатывать предмет, то уже не сможет его выплюнуть. Кошек также привлекают новогодние гирлянды, их мигающие огоньки, из-за чего они грызут провода и получают удар электрическим током. Поэтому лучше использовать гирлянды на батарейках и, конечно, убедиться, что елка надежно закреплена на полу», — сказал в разговоре со Sputnik ветеринар.

Для защиты елки от домашних животных можно предпринять следующие меры: разместить апельсиновые корки, их аромат отталкивает кошек. Также можно применить эфирные масла.

Еще одним способом защиты является размещение рядом с елкой предмета, который в обычной жизни отпугивает кошку, например, пылесоса.

