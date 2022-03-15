РИАМО - 15 мар. Министерство благоустройства Московской области запустило официальный канал в мессенджере Telegram, в нем можно найти интересные и актуальные новости о создании комфортной среды в городах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Пользователи мессенджера могут подписаться на канал по ссылке: https://t.me/MinblagMosobl.

Министерство благоустройства региона было создано в 2018 году по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Необходимость его создания заключалась в выполнении больших задач по развитию территорий, которые стоят перед областью.

С 2018 года в Подмосковье благоустроено 262 общественных пространства: 103 пешеходных зоны, 67 площадей и скверов, 23 набережных, 51 парк и зона отдыха, 18 объектов-победителей Всероссийского конкурса Минстроя РФ.