Потолок обрушился в РЭУ им. Плеханова во время лекции из-за потепления в Москве

Потолок обрушился в Российском экономическом университете им. Плеханова во время лекции из-за потепления в Москве. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает SHOT .

По словам студентов, часть потолка рухнула в субботу на 1-й паре в одной из аудиторий. При этом после случившегося лекция продолжилась.

На опубликованных кадрах видно, как в аудитории обрушилась часть полотка. При этом сверху начал капать растаявший снег, на полу образовались лужи.

В субботу в Москву пришло рекордное тепло. Днем воздух в мегаполисе прогрелся до плюс 4 градусов. При этом уже в ночь на 15 февраля столбики термометров опустятся до минус 10 градусов.

