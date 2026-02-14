Бывшую жену Епифанцева обвиняют в угрозах и шантаже во Франции

В прокуратуру поступило обращение, в котором Веденскую обвиняют в киберпреследовании, угрозах, шантаже, клевете и нарушении авторских прав. Соответствующие жалобы подали бывшие коллеги по съемочной площадке и другие русскоязычные жители Франции.

Один из них — актер Сергей Губанов, работавший с Веденской в сериале «Рая знает все». По его словам, во Франции актриса начала злоупотреблять алкоголем, ее поведение стало непредсказуемым. Губанов утверждает, что Веденская предложила использовать бандитов или полицию, чтобы расправиться с героинями фильма о трансгендерах, передав им адрес их убежища. Когда Губанов отказался участвовать в этом, Веденская, по его словам, сделала это сама.

Позднее, как рассказал Сергей, конфликт разгорелся из-за другой актрисы — участницы фильма о похоронах Навального*. После того как она отказалась продолжать участие в съемках, Веденская начала отправлять ей и ее матери сообщения с угрозами. По некоторым данным, она также сумела поссорить троих соавторов проекта, присвоить себе права на картину и запугать одного из продюсеров, угрожая внести его в список иноагентов из-за съемок ЛГБТ-тематики**.

Когда Губанов решил завершить участие в проекте с Веденской и настоял на удалении всех своих сцен из фильма, ситуация накалилась. По его утверждению, экс-жена Епифанцева начала распространять о нем слухи в русскоязычных интернет-сообществах, а затем перешла к угрозам, в том числе физической расправой и лишением ВНЖ во Франции.

В итоге актер обратился во французскую прокуратуру. Вскоре к нему присоединились еще 4 человека. Губанов утверждает, что Веденская обращалась к неким лицам с просьбой причинить ему физический вред — эти сведения переданы следствию. Сейчас материалы находятся у судьи.

*включен в реестр иноагентов, включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

** «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.