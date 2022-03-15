РИАМО - 15 мар. В текущем году проведут работы по обновлению сквера «Имена земли Клинской - история земли русской» памяти государственного деятеля Арсения Зверева в Клину, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«С этого года мы приступаем к благоустройству скверов, которые ежедневно используются жителями близлежащих домов, служат удобной рекреационной зоной. Сквер памяти Арсения Зверева в городском округе Клин вошел в их число», – уточнил министр благоустройства области Михаил Хайкин.

Сквер появился в Клину в 70-е годы XX века, она находится на развилке Волоколамского шоссе и Лавровской дороги. В 2020 году там поставили памятник народному комиссару (а затем министру финансов СССР) - уроженцу деревни Тихомирово Клинского уезда Арсению Звереву. На сегодняшний день сквер морально устарел и имеет неудовлетворительное состояние.

В его восточной части растет группа 40-летних елей. Чтобы улучшить внешний вид и уменьшить ветровальность деревьев, данную группу хотят дополнить венгерской штамбовой сиренью, яблоней Сиверса и казацким можжевельником.

Вдоль территории идут два пешеходных пути. Их планируют визуально отделить от дороги полосой озеленения и геопластикой. Такая работа поможет снизить шум в сквере, а также количество пыли и газа.

Площадка с памятником Звереву находится в центре сквера, там появится интерактивный стенд с информацией об известных местных жителях.