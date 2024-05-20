«Тапентадол» предложили внести в список наркотических средств

Оно используется в качестве обезболивающих при острых и хронических болевых синдромах.

«В разделе „Наркотические средства“ списка наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации <…> дополнить позицией следующего содержания: „Тапентадол“, — сказано в документе.

«Тапентадол» по своей клинической эффективности близок к таким опиоидам, как морфин. Средство относится к фармакотерапевтической группе анальгезирующих наркотических средств. Также проект предлагает изменить квоту на производство, хранение, ввоз и вывоз «Тапентадола» и назначить новую в объеме 1,1 млн граммов.

В документе отмечается, что пациенты, которые лечатся при помощи препаратов-агонистов мю-опиоидных рецепторов, должны контролироваться в отношении злоупотребления и зависимости.

«Снижение дозы или внезапное прекращение их приема несет серьезный риск реакции отмены или других тяжелых нарушений», — сказано в документе.