РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мар. В городском округе Мытищи проводится проверка в связи с ограблением квартиры местной жительницы, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что кто-то повредил входную дверь ее квартиры и похитил из шкафа в комнате ювелирные изделия, две норковые шубы и денежные средства в размере 85 тыс. рублей. Общий ущерб составил около 800 тыс. рублей.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.