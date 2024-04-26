Нарколог Подмосковья рассказал о влиянии алкоголя во время полета на самолете

Совсем скоро нас ждут майские праздники, а вслед за ними начнется сезон отпусков. Путешествия на самолете стали неотъемлемой частью нашей жизни, однако многие пассажиры забывают о последствиях употребления алкоголя в полете и продолжают рисковать здоровьем. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал том, почему стоит отказаться от распития спиртного на борту. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во время полета воздух в самолете сухой, а давление низкое, в связи с этим алкоголь оказывает на организм более сильное воздействие. Распитие спиртного на борту может привести к ухудшению самочувствия — головокружению, тошноте, а иногда и к паническим атакам. Кроме того, алкоголь сгущает кровь, тем самым увеличивает риск образования тромбов в сосудах, что может привести к инфаркту или инсульту», — поделился психиатр-нарколог.

Специалист рекомендует во время полета воздержаться от употребления алкоголя, заменив его обычной водой или соком. Если у вас имеется аэрофобия или просто не знаете, чем себя занять — почитайте книгу, посмотрите фильм или поговорите с соседом. Кроме того, необходимо помнить о безопасности во время полета.

Алкоголь может ослабить вашу реакцию в случае аварийной ситуации, для этого необходимо поддерживать ясный ум. Помните, что самолет в первую очередь — средство передвижения, а не место для алкогольного застолья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.