РИАМО - 15 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России подготовило план реагирования на санкции, введенные против нее западными странами. Документ включает в себя 100 инициатив, необходимый объем финансирования для их реализации оценивается в 1 трлн рублей, сообщает Газета.ru.

«Это очень гибкий документ. Он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации», — отметил Мишустин.

Он уточнил, что планируемые меры помогут перестроить многие производственные и логистические цепочки.

Ранее страны Запада и Евросоюза начали массово вводить санкции против России после начала проведения спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Деятельность в России приостановили свыше 250 иностранных компаний.