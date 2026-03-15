Турпоток в Крым за 12 лет с момента воссоединения с Россией достиг 74 млн человек

18 марта наступит 12 лет с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Все это время туристическая сфера полуострова уверенно росла, а турпоток составил порядка 74 млн человек.

Ключевым фактором стремительного развития Крыма стали масштабные инфраструктурные проекты. Символом воссоединения стал Крымский мост — самое протяженное сооружение такого типа в Европе, которое прочно соединило полуостров с континентальной частью страны. Важнейшей транспортной магистралью стала трасса «Таврида», открывшая небывалые перспективы для жителей и путешественников. Впечатляет и новый терминал аэропорта Симферополя, чья пропускная способность достигает 6,8 млн пассажиров в год, что в 5,7 раза выше прежних показателей.

Туристическая отрасль демонстрирует уверенный рост: за 12 лет полуостров посетили порядка 74 млн отдыхающих. Абсолютным рекордсменом стал 2021 год, когда, по словам экспертов, Крым смог принять 9,4 млн гостей — это лучший результат за весь постсоветский период. Для повышения комфорта туристов возвели 88 новых отелей и гостиниц, а модернизация затронула 756 объектов. Количество пляжей, приведенных в порядок, увеличилось на сотню и теперь составляет 351.

В сфере туризма сейчас реализуется 237 инвестиционных проектов с общим бюджетом 342,1 млрд рублей. Одним из самых значимых начинаний стало создание федерального курорта «Золотые пески», работающего круглый год и обеспечивающего более 8 тыс. вакансий. Для поклонников активного отдыха продолжается обустройство Большой Крымской тропы: уже облагорожено 240 км маршрутов. Автомобилисты теперь могут оценить современные кемпинги и уникальный автозаправочный комплекс со специальной зоной для автодомов.

Особой гордостью остается международный центр «Артек», отпраздновавший недавно столетие и принявший за эти годы свыше 400 тыс. детей. Крым превращается в настоящую мекку для любителей культуры и искусства. Ежегодно здесь проходит множество фестивалей, включая джазовые форумы. Благодаря проекту «Туристический код города» преобразились исторические центры Алупки, Евпатории, Феодосии и Саки. Власти уделяют пристальное внимание сохранению исторического наследия, открывая мемориалы, подчеркивающие неразрывную связь полуострова с Россией.

Вот уже несколько лет подряд Крым не покидает «золотую пятерку» лидеров Национального туристического рейтинга. Секрет успеха кроется в продуктивном диалоге между бизнесом и властью, а также в исключительном мастерстве сотрудников отрасли, которые успешно противостоят любым трудностям.

В пик сезона для гостей открыты более 1,1 тыс. официально классифицированных средств размещения, способных единовременно принять 165 тыс. человек. Среди них — 91 санаторий. За 12 лет санаторно-курортный комплекс пополнился 88 новыми объектами почти на 4000 номеров, а реконструкция и обновление коснулись еще 756.