Уникальная выставка о восстановлении жилого фонда стартовала в Подмосковье

В честь дня работника жилищно-коммунального хозяйства в доме правительства Московской области открылась фотовыставка, посвященная масштабным работам по восстановлению и ремонту жилого фонда Подмосковья и новых регионов России. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках форума «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации» ей дали старт вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

Каких результатов удалось добиться в ходе реализации программы капремонта в Подмосковье — об этом первый стенд экспозиции. Для зрителей представлены лучшие практики обновления облика фасадов, кровель и инженерных систем многоквартирных домов.

Кадры из новых регионов рассказывают историю одних и тех же школ, домов и административных объектов в разное время. Сначала до основания разрушенные здания, затем новые стены, окна, кровли, восстановленные Фондом капитального ремонта Московской области. За каждым снимком стоит большая круглосуточная работа строителей и экспертов технадзора в сложнейших условиях.

Третий стенд посвящен работе Управления технического надзора капитального ремонта. Он на контрасте показывает разницу атрибутики экспертов, работающих в Подмосковье и на новых территориях. Последние не обходятся в своей работе без бронежилета и бронекаски, ведь на объектах ежедневно существует реальная угроза обстрелов и вражеских атак.

В областном Правительстве выставка продлится 2 недели, после чего отправится по муниципалитетам Подмосковья. Первым ее примет городской округ Красногорск.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

