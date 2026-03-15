«Не хулигань»: жительница Чукотки прогнала наглого медведя-вора еды

В селе Уэлен в Чукотском автономном округе появились медведи-воры. Они занимаются расхищением еды местных жителей, которую те хранят на улице, сообщает « Подъем ».

Медведи-воры в последний раз наведывались в Уэлен несколько дней назад. Женщина утром запечатлела на видео, как животное ищет добычу, ходя по улице.

Медведь предпринял попытку сломать «холодильник». Он представляет собой специальный ящик, в котором держат моржовое мясо.

Очевидица поделилась с «Подъемом», что этот белый медведь приходил в Уэлен второй раз. В первый он наведался за день до этого вечером.

Медведь украл куски мяса. Потом опять пришел ранним утром. Однако на этот раз женщина ему помешала.

На первой опубликованной записи белый медведь медленно прогуливается по двору. На фоне лает собака. Женщина снимала медведя из окна частного дома. На другой записи животное пыталось взломать холодильник.

«Мишка, иди сюда! Я здесь. Не хулигань! А ну, уйди оттуда», — обратилась женщина к животному на видео.

