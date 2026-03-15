Генконсульство РФ в Исфагане приостановило работу

Российское генеральное консульство, расположенное в иранском городе Исфаган, объявило о временной приостановке приема посетителей. Такое решение было принято в связи со сложившейся обстановкой в регионе, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломатическое ведомство пообещало сообщить гражданам о том, когда консульские услуги снова станут доступны. Точные сроки возобновления работы пока не называются.

Несмотря на закрытие Генконсульства, россияне могут получить необходимую помощь и консультации. Для связи с консульством организована специальная горячая линия, работающая в круглосуточном режиме: +98-930-778-3458.

Соотечественникам также предложили направлять письма на официальную электронную почту дипмиссии: gkisfahan@mid.ru.

Ранее сообщалось, что здание Генконсульства РФ в Исфагане было повреждено во время нападения на резиденцию главы провинции 8 марта. От взрывной волны пострадал ряд сотрудников, сведений о погибших не имеется.

Захарова отметила, что подобные нападения на дипмиссии и консульские учреждения представляют собой серьезное нарушение ключевых принципов международного права, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

В этот же день представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о нанесении удара ВВС по аэропорту Исфагана, в результате которого было уничтожено несколько иранских истребителей F-14.

