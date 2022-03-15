РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мар. На северо-востоке Москвы продолжается работа по объединению отдельных зеленых территорий в единый парк «Яуза», который затронет часть городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Парк в перспективе протянется от Мытищ до главного ботанического сада и Лосиного острова. Он явно станет центром притяжения москвичей и гостей столицы, и, когда проект будет воплощен, можно ожидать повышения цен на недвижимость в непосредственной близости от нового парка», – сказал завкафедрой Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

В 2022 году работы по благоустройству пройдут на участках вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улиц. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, там появятся ландшафтный парк и комфортные общественные пространства.