РИАМО - 15 мар. Молодежная патриотическая акция #СвоихНеБросаем в поддержку Вооруженных сил РФ пройдет в Красногорске 18 марта – в день годовщины присоединения Крыма к России, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Мероприятие начнется в 14:00 на Мякининском мосту в Павшинской Пойме. Участники акции – объединенная молодежь Подмосковья – развернут в поддержку российских военных знак военной доблести и славы – Георгиевскую ленту длиной в 423 м.

Ожидается, что участниками акции по поддержке российских военных станут не менее 300 человек.

В рамках события запланированы организация концертных номеров и выступление молодых исполнителей.