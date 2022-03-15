РИАМО - 15 мар. С начала года с помощью мобильного приложения «Народный инспектор» в Подмосковье зарегистрировано 7667 случаев нарушения правил парковки, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.

Из них 4799 – парковка на газонах и в местах для зеленых насаждений, 90 – на детских площадках, остальные – создание препятствия подъезду спецтехники к контейнерным площадкам.

«Назначен штраф 1089 автовладельцам. Наибольшее количество нарушителей зафиксировано в Ленинском городском округе – 1291, Балашихе – 1032, Люберцах – 930, Красногорске – 841, Мытищах – 600, Одинцовском – 682», – сказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Она добавила, что все выявленные нарушения были устранены.

Каждый житель области может стать «народным инспектором» и следить за порядком в своем дворе. Для этого следует скачать мобильное приложение «Добродел» и в подразделе «Народный инспектор» разместить короткую видеозапись по темам: размещение транспорта на зеленых насаждениях, на детских и контейнерных площадках, сброс мусора из машин.

Пользователями «Народного инспектора» являются 25 175 человек.