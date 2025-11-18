76% соискателей в России просматривают вакансии без цели сменить работу

На российском рынке труда зафиксирован парадоксальный тренд: при рекордной активности на рекрутинговых площадках большинство соискателей не стремятся к реальной смене работы, пишет газета «Известия» .

Согласно данным «Авито Работы», 76% кандидатов, просматривающих вакансии, фактически находятся в пассивном поиске, параллельно с основной работой отслеживая рыночные предложения.

Эксперты констатируют формирование нового культурного паттерна — «параллельного выбора», когда люди бессистемно изучают варианты «на будущее», подобно скроллингу в социальных сетях. Как отмечает генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов, «алгоритмы соцсетей и маркетплейсов приучили людей к мысли: всегда может быть вариант лучше. Эта логика распространилась и на карьеру».

При этом, по информации SuperJob, каждый второй разместивший резюме уже имеет постоянное место работы, но надеется найти более выгодные условия.