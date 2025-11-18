Законопроект сенатора Грэма* предусматривает 500-процентные пошлины

США готовят «сокрушительные» санкции против России с одобрения Трампа

Американский сенатор Линдси Грэм * заявил о продвижении в конгрессе США масштабного законопроекта о новых санкциях против России, получившего одобрение президента Дональда Трампа, сообщает РБК .

Как отмечает политик, предлагаемые меры должны предоставить Белому дому дополнительные инструменты для урегулирования конфликта на Украине.

Законопроект, разработанный совместно с сенатором Ричардом Блюменталем еще в апреле, предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из государств, продолжающих закупки российской нефти, газа и урана. Под ограничения могут попасть Китай и Индия — крупнейшие покупатели российских энергоресурсов.

Рассмотрение инициативы, которую якобы готовы поддержать более 80 из 100 сенаторов, было временно приостановлено в преддверии саммита G7 и каникул Конгресса.

* внесен в России в реестр экстремистов и террористов