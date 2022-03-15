РИАМО - 15 мар. Общественные обсуждения по выбору городской территории для представления на VI Всероссийском конкурсе создания лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях состоятся для жителей Луховиц 18 марта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В число возможных вариантов территорий для представления на конкурс от Луховиц вошли: нижняя часть парка имени И.Г. Воробьева, Сквер имени А.С. Пушкина и Сквер Зубачева. Финальный вариант предстоит определить жителям.

Общественные обсуждения состоятся 18 марта 2022 года в 15:00 в здании МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» по адресу: переулок Советский, д. 4.

«На территории Московской области достаточно активно реализуем программу по формированию комфортной городской среды. Вовлечение граждан в принятие решений в вопросах городского развития – один из главных элементов реализации данной программы», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.