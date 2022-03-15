РИАМО - 15 мар. В Московской области, как и в России в целом, со вторника снова началась программа туристического кешбэка. Она будет действовать по 1 мая, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«По данной программе отправиться в путешествие туристы смогут уже с сегодняшнего дня и до 1 июля 2022 года включительно. Это отличная возможность сделать свой отпуск более бюджетным», - отметил зампредседателя регионального парламента Олег Рожнов.

По условиям программы, за оплату тура по РФ можно будет вернуть до 20% от его стоимости, но не свыше 20 тыс. рублей. Для участия в программе следует зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы, оплатить поездку на сайте туроператора, отеля или агрегатора, участвующих в программе.

«Получить кешбэк можно за поездки и проживание в гостинице от 2 ночей. Количество путешествий, по которым можно оформить туристический кешбэк, на одного человека не ограничено. В Московской области объекты туриндустрии активно принимают участие в данной программе», - сказал Рожнов.

По его словам, наибольшим спросом в Подмосковье пользуются загородные отели, которые находятся в рекреационных зонах.

Также депутат отметил, что когда программа была запущена впервые, жители как Подмосковья, так и других регионов активно приобретали оздоровительные, а также культурно-познавательные туры по Московской области.

Депутат добавил, что в области есть свыше 350 региональных и межрегиональных детских турмаршрутов, в том числе инклюзивных.

Самые популярные места среди путешественников в Подмосковье – Коломна, Дмитров, Зарайск, Сергиев Посад, Истра, парк «Патриот», также пользуются спросом усадьбы и музеи.