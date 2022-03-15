РИАМО - 15 мар. В Московской области, как и в России в целом, со вторника снова началась программа туристического кешбэка. Она будет действовать по 1 мая, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«По данной программе отправиться в путешествие туристы смогут уже с сегодняшнего дня и до 1 июля 2022 года включительно. Это отличная возможность сделать свой отпуск более бюджетным», - отметил зампредседателя регионального парламента Олег Рожнов.
По условиям программы, за оплату тура по РФ можно будет вернуть до 20% от его стоимости, но не свыше 20 тыс. рублей. Для участия в программе следует зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы, оплатить поездку на сайте туроператора, отеля или агрегатора, участвующих в программе.
По его словам, наибольшим спросом в Подмосковье пользуются загородные отели, которые находятся в рекреационных зонах.
Также депутат отметил, что когда программа была запущена впервые, жители как Подмосковья, так и других регионов активно приобретали оздоровительные, а также культурно-познавательные туры по Московской области.
Депутат добавил, что в области есть свыше 350 региональных и межрегиональных детских турмаршрутов, в том числе инклюзивных.
Самые популярные места среди путешественников в Подмосковье – Коломна, Дмитров, Зарайск, Сергиев Посад, Истра, парк «Патриот», также пользуются спросом усадьбы и музеи.
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