РИАМО - 15 мар. В Москве продолжаются плановые проверки газового оборудования в жилых домах. Особое внимание уделяется внутридомовым газопроводам и газовым приборам, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Если в ходе проверок будут установлены нарушения, их оперативно устранят. Москвичей просят с пониманием отнестись к проведению проверок и позволить специалистам входить в квартиры для работы.

Гражданам следует соблюдать бдительность. Сотрудники «Мосгаза» приходят всегда по одиночке. С собой они должны иметь удостоверение с печатью организации и фирменной голограммой.

Кроме того, сам специалист должен быть одет в форму темно-синего цвета с надписью «Мосгаз» на спине.

Чтобы удостовериться, что пришедший человек действительно является сотрудником «Мосгаза», можно позвонить по телефону 104 и спросить у оператора, направляли ли специалиста по конкретному адресу.

Узнать, когда с проверкой придет специалист «Мосгаза», можно на сайте организации или позвонив в управляющую компанию. Также в подъезде должно висеть соответствующее объявление.

За отказ пустить в квартиру специалиста газовой службы предусмотрена административная ответственность.