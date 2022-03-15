РИАМО - 15 мар. Роскомнадзор продолжит блокировать доступ к VPN-сервисам в России. Такая работа ведется ежедневно, сообщает «Интерфакс».

Как заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, в России прекращен доступ примерно к 20 наиболее популярным VPN-сервисам.

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», – заявил Хинштейн.

Он добавил, что все российские пользователи Instagram так или иначе пользуются VPN-сервисами или системой обхода маршрутизации в сети для доступа к соцсети.

В России с 14 марта отключен доступ к соцсети Instagram. Такое решение было принято из-за позиции руководства компании Meta к поощрению насилия в отношения русских.