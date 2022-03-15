РИАМО - 15 мар. Юные следж-хоккеисты пожелали удачи и успехов подмосковным паралимпийцам перед Зимними играми «Мы вместе. Спорт», которые пройдут с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске.

«Желаем нашим ребятам, нашим дорогим паралимпийцам удачи на играх в Ханты-Мансийске. Мы вас очень любим и верим в вашу победу!» – сказал один из членов детской команды «Умка», которая 3 года назад стала первой на фестивале детской следж-хоккейной лиги в Сочи.

От Московской области на данных играх выступят 19 спортсменов. Соревнования станут альтернативой Паралимпиаде-2022 в Пекине.

Все спортсмены и тренеры вне зависимости от результата получат выплаты в размере 2 млн рублей. Об этом ранее заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Зимняя Паралимпиада-2022 завершилась в Пекине 13 марта. Атлетов из России на турнире в этом году не было: их отстранили от соревнований из-за военной спецоперации РФ на Украине.