РИАМО - 15 мар. В Союзе французских предпринимателей заявили, что «Ашан» и другие французские компании останутся работать на территории России. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ашан» работает в России с 2002 года. Эта торговая сеть является одной из крупнейших в стране по объему продаж.

Ранее гипермаркеты «Ашан» и Globus опровергли появившуюся в СМИ информацию об уходе с российского рынка.

Auchan Holding — французская корпорация, представленная во многих странах мира. Это один из крупнейших в мире операторов розничных сетей.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В ответ на действия РФ западные страны объявили о жестких экономических санкциях в отношении России, которые призваны нанести удар по экономике страны. После этого иностранные компании начали массово покидать российский рынок.