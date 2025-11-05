Житель Ленобласти оборудовал в квартире узел связи украинских мошенников

сегодня в 09:36

По предварительным данным, задержанный оборудовал в своей квартире узел связи украинских мошенников. Внутри жилища нашли два GSM-шлюза, Wi-Fi-роутеры, а также около 240 сим-карт различных операторов связи.

Опубликованы кадры с задержанием мужчины. Судя по ним, подозреваемый пытался сбежать.

Появились также кадры с обыском квартиры. На видео показано большое количество техники.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае. Мужчина по заданию украинских кураторов планировал поджечь электрооборудование на железной дороге.

