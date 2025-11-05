Отельеры Москвы и Дубая обменялись опытом по повышению производительности труда

Известно, что миссия была посвящена изучению передовых решений в области повышения производительности труда, обмену лучшими практиками качества обслуживания и выявлению лучших инновационных технологий для внедрения в гостиничный сектор города. Участие в мероприятии приняли руководители 19 столичных отелей, в том числе участники федерального проекта «Производит.

«Деловая миссия в Дубай — это пилотный проект и важный шаг в развитии международного сотрудничества и обмена практиками в сфере гостеприимства. Участники миссии получили практические знания и установили новые деловые контакты, которые будут способствовать развитию гостиничной отрасли столицы. На данный момент в проекте „Производительность труда“ принимают участие 23 столичных отеля, большинство из которых уже внедряют бережливые технологии и получают от этого реальную выгоду: общий экономический эффект для столичной гостиничной индустрии составил 128 млн рублей. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии международного обмена опытом и планируем распространить этот формат на другие отрасли экономики. Подобные миссии позволят учитывать мировые тренды, внедрять передовые технологии и повышать производительность и качество работы в ключевых секторах столичной экономики», — сказала Багреева.

Так, делегация посетила флагманские отели Дубая, где узнала организацию операционных процессов в гостиницах. Отдельное внимание уделялось цифровым и роботизированным решениям, которые нацелены на оптимизацию процессов обслуживания, а также на современные практики кадрового менеджмента и повышения лояльности персонала.

С этого года столичные компании продолжают увеличивать производительность труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, до 2030 года участниками проекта должны стать более 800 столичных предприятий.