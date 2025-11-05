Лафа закончилась: семейная ипотека в 2026 году станет роскошью для россиян

С 1 февраля 2026 года вступит в силу норма, которая позволит оформлять только одну льготную ипотеку на семью. Финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с РИАМО рассказала, какие последствия это за собой повлечет и как россиянам подготовиться к нововведениям.

«До конца января 2026 года у супругов, соответствующих требованиям программы, сохраняется право оформить по одной льготной ипотеке на каждого. Закон не запрещает это, поэтому фактически семья могла получить два кредита по сниженной ставке — от 4 до 6% годовых», — рассказала Волкова.

Она подчеркнула, что такую возможность многие использовали для решения различных задач: покупки жилья для детей или родителей, инвестирования в недвижимость, либо улучшения жилищных условий семьи.

По ее словам, с 1 февраля 2026 года семья сможет оформить только одну льготную ипотеку. Даже если первая ипотека была получена ранее, ее наличие станет основанием для отказа в новом льготном кредите. Таким образом, супруги будут рассматриваться как единый заемщик, вне зависимости от того, кто из них оформлял ипотеку.

В связи с этим эксперты ожидают рост активности на рынке льготной ипотеки в конце 2025 — начале 2026 года. Семьи, которые планировали оформить вторую ипотеку, будут стремиться сделать это до вступления новых правил в силу. Это может привести к кратковременному увеличению числа заявок и повышенному спросу на недвижимость в сегменте, подходящем под условия льготной программы.

До 1 февраля закон позволяет россиянам оформить вторую льготную ипотеку, использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и запустить деньги «в работу» — купить жилье под аренду или для будущих нужд семьи.

«Но времени остается совсем немного. После 1 февраля 2026 года возможность брать несколько льготных ипотек исчезнет. Поэтому тем, кто рассматривает такую возможность, стоит учесть сроки и условия заранее», — заключила Волкова.

