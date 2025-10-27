Минфин запретит россиянам брать семейную ипотеку на каждого супруга

С начала февраля 2026 года министерство финансов России вводит новые условия для получения льготной ипотеки семьями. Согласно обновленным требованиям, супруги больше не смогут оформлять отдельные кредиты по программе на каждого из них, сообщает РИА Новости .

В документе ведомства указывается, что при заключении ипотечных договоров или соглашений о перекредитовании после 1 февраля 2026 года муж или жена заемщика — гражданина России, находящегося в официальном браке, обязательно должны выступать совместными заемщиками по одному кредиту.

Исключение сделано только для тех случаев, когда второй супруг не имеет российского гражданства.

Таким образом, Минфин закрывает возможность для семейных пар получать двойную господдержку через оформление двух льготных займов на разных членов семьи.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что семейная ипотека превращается в «столичную». Она призвала содействовать молодым семьям в улучшении жилищных условий в районе, где они проживают.

