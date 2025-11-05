Ликсутов: компании технополиса Москвы втрое увеличили экспортную выручку

В первые шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» осуществили экспортных поставок на сумму порядка 1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным промежутком прошлого года значение увеличилось в 3,3 раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает высокотехнологичным компаниям. Это позволяет им наращивать производственные объемы, что способствует не только внедрению собственных разработок в отечественную экономику, но и их экспорту в другие государства.

«Например, в первом полугодии 2025 года резиденты ОЭЗ „Технополис Москва“ отгрузили за рубеж продукцию на сумму около одного миллиарда рублей. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За все время деятельности в особой экономической зоне столицы объем их экспортной выручки превысил 8,1 млрд рублей», — отметил Ликсутов.

Лидером по экспортной выручке за январь–июнь 2025 года стала компания «Нанотехнологический центр композитов», которая производит изделия из новых материалов и заработала 652 млн рублей. Ее продукция применяется в строительстве и модернизации крупных инфраструктурных объектов. В текущем году компания отправила свои изделия в Бангладеш, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Еще один резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил в Китай интегральные электронные схемы на 137 млн рублей. Другое предприятие реализовало в Объединенных Арабских Эмиратах проект по поставке высокотехнологичного оборудования для досмотра.

Среди стран СНГ высоким спросом пользуются медицинские изделия от компаний московской ОЭЗ — например, укладки врача скорой помощи («оранжевые чемоданчики») от «Медпланта», в которых есть все необходимое для первой помощи. В отчетном периоде это оборудование экспортировалось в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбезистан. Другой резидент, «ТЗМОИ», поставлял в Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан стерилизаторы, дезинфекционно-моечные машины и оборудование для хранения эндоскопов.

Кроме того, за рубежом востребована образовательная продукция, производимая в Москве. Компания «Некс-Т», например, выпускает интерактивные комплексы, цифровые парты, навигационные стойки, проекторы, детские столы и прочее интерактивное оборудование. Ее изделия уже установлены в ресурсных центрах, школах и библиотеках Киргизии, Таджикистана и Монголии, а сейчас ведется работа по поставке интерактивных панелей в Сербию и Казахстан.

Поддержку столичным предприятиям, ориентированным на экспорт, оказывает Центр «Моспром». Он обеспечивает системное сопровождение московских компаний на всех этапах выхода на международные рынки.