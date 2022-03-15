РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Мужчина, пострадавший в ДТП в Королеве, находится под наблюдением медиков, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Днем во вторник на проспекте Космонавтов иномарка вылетела на тротуар, сбила пожилого мужчину и врезалась в магазин.

Пострадавшего мужчину доставили в городскую больницу. У него диагностирован ушиб левой голени, его осматривают медики, проводят необходимое обследование. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.