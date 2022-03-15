РИАМО - 15 мар. Ведущая программы «Сегодня» на НТВ Лилия Гильдеева больше не работает на телеканале, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что Гильдеева покинула Россию и написала заявление об увольнении уже из-за границы.

«Лилия Гильдеева не работает на НТВ», — заявили в пресс-службе канала НТВ.

Гильдеева родилась в Заинске и свою карьеру начала в Набережных Челнах на канале «Эфир». Она работала на телеканале НТВ с 2006 года. Она сменила экс-ведущую Асет Вацуеву в программе «Сегодня», которую она вела вместе с Алексеем Пивоваровым.