РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мар. В городском округе Мытищи зарегистрировано 600 безработных, сообщила врип главы городского округа Юлия Купецкая.

В администрации Мытищ прошла встреча с окружным благочинием. В рамках мероприятия обсудили вопросы трудоустройства и безработицы в округе.

«На сегодняшний день банк вакансий https://www.rabota.ru/ предлагает рабочих мест гораздо больше, чем у нас уровень безработицы официально зарегистрированный. В банке вакансий сейчас около 2 тыс. специальностей, а безработных зарегистрировано более 600 человек», - сказала Купецкая.

Она добавила, что в банке постоянно появляются новые специальности. Рабочих вакансий около 900, все остальные вакансии узкоспециализированные.

«Сейчас не хватает медиков, педагогов, учителей, и эта ниша на сегодняшний день остается свободной», - отметила Купецкая.

Также обсуждались меры помощи прихожанам и жителям от государства и духовенства, а также текущая социально-экономическая ситуация в муниципалитете.

«Самое главное, чтобы люди почувствовали, что безвыходных ситуаций нет и им всегда есть куда обратиться. Да, нам тяжело под санкциями, но у нас все госпрограммы исполняются в полной мере, ни одного закрытого проекта», - уточнила Купецкая.

Она добавила, что вопроса о секвестирование бюджета ни на региональном ни на муниципальном уровне не стоит. Выполняются все обязательства.