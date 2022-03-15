РИАМО - 15 мар. Анонимное сообщение о минировании поступило в подмосковный аэропорт Жуковский, при этом воздушная гавань продолжает работать штатно, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Жуковский. В настоящее время работают кинологи», – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в текущий момент аэропорт продолжает работать в штатном режиме.​

Ранее аэропорт Шереметьево временно закрыл пассажирский терминал D. Решение принято из-за введенных ограничений в сфере международных авиаперевозок.