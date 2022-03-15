РИАМО - 15 мар. По итогам прошлого года Московская область вошла в число регионов лидеров по числу выданных ипотек на индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ.
Также в число регионов лидеров вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Тюменская область.
«Спрос на ипотеку в сегменте ИЖС растет, количество поступивших с начала года заявок выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуется госпрограмма для семей с детьми, это подтверждает портрет заемщика в сегменте – 63% клиентов, взявших ипотеку на ИЖС в нашем банке, состоят в браке, причем около половины из них имеют детей», – рассказал директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.
Как правило, жители предпочитают строить каркасные дома (35%). Еще 25% строят деревянные строения, 15% – возводят дома из газоблоков, а на 20% приходится строительство смешанного типа.
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