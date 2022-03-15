«Спрос на ипотеку в сегменте ИЖС растет, количество поступивших с начала года заявок выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуется госпрограмма для семей с детьми, это подтверждает портрет заемщика в сегменте – 63% клиентов, взявших ипотеку на ИЖС в нашем банке, состоят в браке, причем около половины из них имеют детей», – рассказал директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.