РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мар. В городском округе Мытищи не наблюдается дефицита товаров первой необходимости. Данный вопрос обсудили на встрече представителей администрации и духовенства, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В городском округе Мытищи состоялась встреча представителей администрации и духовенства. На мероприятии обсудили социально-экономическую ситуацию в округе, взаимодействие духовенства и администрации в вопросах поддержки жителей.

Врип главы Мытищ Юлия Купецкая отметила, что в округе на сегодня никаких рисков с поставками продуктов питания, особенно первой необходимости, нет.

«Перебои, которые мы видим - это явления временного характера, связанные с ажиотажным спросом, особенно в выходные дни. На наших складах есть все, и мы со стороны администрации ежедневно мониторим наши торговые центры на наличие продовольствия на полках», - сказала Купецкая.

Она добавила, что многие магазины сейчас ограничили отпуск товаров первой необходимости в одни руки для того, чтобы избежать дальнейшей спекуляции, а не потому что товаров нет.

На встрече также обсудили вопросы поддержки семей со стороны государства, духовно-патриотическую работу с молодежью.

«Наше благочиние помимо богослужебной деятельности имеет огромный пласт социальной, духовно-просветительской и военно-патриотической работы с молодежью. Было было замечательно, чтобы наши совместные труды - администрации и духовенства - были едиными на благо Мытищинской земли», - отметил благочинный округа, секретарь Сергиево-Посадской епархии протоиерей Димитрий Оловянников.