РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Жителей Королева приглашают принять участие в конкурсе от управляющей компании, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Скоро сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства будут отмечать свой профессиональный праздник, в этом году день ЖКХ приходится на 20 марта. Управляющая компания «Блеск-сервис» приглашает жителей домов под своим управлением принять участие в предпраздничном конкурсе и получить интересные призы.

Для участия в конкурсе нужно поделиться своим позитивным опытом взаимодействия с сотрудниками компании или направить фото- или видеопоздравление в директ компании во «ВКонтакте».

Самые интересные поздравления и впечатления от жителей получат призы: веселые настольные игры для семьи или компании – «Имаджинариум» «Союзмультфильм», «Кодовые имена» и «Импровизация мастера».

Прислать сообщения можно до 19 марта. Вместе с видео или фото нужно указать имя, адрес дома и контактные данные для связи.