Российские танкисты уничтожили опорники ВСУ в белгородском приграничье

Опорные пункты ВСУ уничтожили российские танкисты на территории Украины у границы России в районе Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Танкисты группировки прикрытия государственной границы получили координаты врага с помощью беспилотника.

«После долгого изучения местности разведчики пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, только ВСУ. Для поражения целей понадобилось несколько выстрелов», — сказано в сообщении.

Повторная разведка показала, что цели уничтожены.

Уточняется, что в операции участвовал экипаж танка Т-80БВ.