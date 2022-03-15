РИАМО - 15 мар. В Евросоюзе утвердили четвертый пакет санкций против России. Новые санкции запретят инвестиции в российской сфере энергетики, исключением станет транспортировка энергоресурсов в ЕС, сообщает газета «Известия».

«Эти санкции в дальнейшем внесут ощутимый вклад в наращивание экономического давления на Кремль. Ограничения были согласованы с зарубежными партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами Америки», — отмечается на сайте Еврокомиссии.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что новые санкции ЕС коснутся более 600 россиян и затронут наибольшую часть финансовой системы России. Отмечается, что среди граждан РФ, попавших в новый санкционный список, есть бизнесмены, имеющие непосредственное отношение к спецоперации в Украине.

Представители Евросоюза подчеркивают, что основная задача санкций – нанесение максимального урона российским элитам, в частности приближенным к Кремлю. Также новые санкции коснутся российских СМИ, вещающих в международном пространстве. Ранее под санкции уже попали RT и радио Sputnik, вещание которых запретили на территории ЕС.

Сейчас, до опубликования четвертого пакета санкций, в списках уже находятся 862 человека и 53 организации. Новые санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС – 15 марта.

Путин поддержал идею о внешнем управлении компаниями, которые ушли с рынка РФ>>