Скончался заслуженный артист России Владимир Ершов
Фото - © Медиасток.рф
15 марта стало известно, что 68-летний актер, заслуженный артист России Владимир Ершов скончался. Печальную новость сообщила пресс-служба Театра на Бронной.
Начиная с 1984 года и до конца своих дней Ершов был актером Театра на Бронной. За более чем 30 лет работы в этой сцене им было создано множество образов, а его партнерами по сцене были такие выдающиеся постановщики, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев, Евгений Лазарев и другие.
Особенно зрителям запомнился его Архип Савельич — роль, которую он играл в постановке Александра Крымова «Капитанская дочка» в стенах Театра на Бронной.
«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актеру», — сообщили сотрудники театра.
Где и когда состоятся похороны актера, а также что стало причиной его смерти, на момент публикации заметки не сообщается.
