Скончался заслуженный артист России Владимир Ершов

Начиная с 1984 года и до конца своих дней Ершов был актером Театра на Бронной. За более чем 30 лет работы в этой сцене им было создано множество образов, а его партнерами по сцене были такие выдающиеся постановщики, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев, Евгений Лазарев и другие.

Особенно зрителям запомнился его Архип Савельич — роль, которую он играл в постановке Александра Крымова «Капитанская дочка» в стенах Театра на Бронной.

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актеру», — сообщили сотрудники театра.

Где и когда состоятся похороны актера, а также что стало причиной его смерти, на момент публикации заметки не сообщается.

