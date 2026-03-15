Суд арестовал капитана задержанного у берегов Швеции танкера Sea Owl I
Экипаж задержанного у берегов Швеции танкера Sea Owl I лишился своего капитана, по решению суда его арестовали, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение вынес окружной суд города Истад в отношении россиянина, обвиняемого в применении поддельных документов.
Суд счел, что для заключения под стражу присутствуют необходимые правовые основания. Соответствующее ходатайство было удовлетворено прокурором в пятницу.
Ранее сообщалось, что 12 марта шведская береговая охрана остановила судно под флагом Коморских островов, следовавшее в российском направлении через территориальные воды страны. Поводом стали претензии к техническому состоянию танкера и несоблюдению экологических норм. В отношении судна действует запрет на эксплуатацию.
По данным посла РФ в Швеции Сергея Беляева, на борту находятся десять моряков — граждан России. Дипломатическое представительство держит ситуацию на контроле и выражает готовность предоставить консульскую поддержку.
