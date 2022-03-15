РИАМО - 15 мар. Для бесперебойной работы в период весеннего паводка специалисты Московской железной дороги подготовили 15 специальных противоразмывных поездных составов. В каждый из них входят вагоны со щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инструментов и механизмов. При необходимости спецсостав может быть направлен в любую точку железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

С наступлением весны на МЖД традиционно проводятся мероприятия по пропуску паводковых вод в целях обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры, безопасности движения поездов. Работы по вскрытию водоотводов и малых водопропускных сооружений начались еще 16 февраля.

Сегодня железнодорожники расчистили от снега и льда около 4,5 тыс. мостов и труб, около 4,1 тыс. км кюветов, 3,6 тыс. км нагорных и водоотводных канав, а также 218 мест потенциально опасного земляного полотна. На станциях МЖД организованы уборка и вывоз снега для исключения их подтопления в период положительных температур.

«Железнодорожники постоянно следят за уровнем воды в реках. В самых крупных бассейнах Оки и Днепра промеры проводятся на 65 водомерных постах дважды в день. Для того чтобы оперативно реагировать на паводковые ситуации сформировано 15 противоразмывных поездов», - отметил начальник МЖД Валерий Танаев.

Специальные поезда дислоцируются на станциях: Бекасово, Верховье, Курск, Смоленск-Сортировочный, Тула-1, Узловая-1, Унеча, Серпухов, Александров, Голутвин, Ожерелье, Рязань-1, Сасово, Калуга-1, Брянск-Орловский. Кроме того, предусмотрено формирование двух дополнительных противоразмывных поездов на станциях дислокации Перово и Москва-Товарная-Смоленская.

Отмечается, что перед началом паводка все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, работники путевого комплекса прошли специальные технические занятия о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна.