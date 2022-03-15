РИАМО - 15 мар. За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1358 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии побороть болезнь смогли 2 524 854 человека, сообщает московский оперштаб.

Также за последние 24 часа в городе выявили 999 новых случаев заражения, умер 41 пациент с коронавирусом.

С начала пандемии в мегаполисе был зарегистрирован 2 723 291 случай заражения, жертвами инфекции стали 42 246 человек.

Со вторника в городе перестал действовать обязательный масочный режим. Это связано со стабилизацией эпидситуации по инфекции в мегаполисе.