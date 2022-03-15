РИАМО - 15 мар. 558 человек с коронавирусом умерли в России за прошедшие сутки, всего жертвами пандемии в стране стали 361 902 пациента, сообщает оперштаб.

За сутки в РФ зафиксировали 36 678 случаев заболевания, выздоровели 118 372 пациента. С начала пандемии в стране выявили 17 412 919 случаев инфицирования, врачи вылечили 15 704 022 человека.

Коллективный иммунитет от Covid-19 в России составляет 53,6%.

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