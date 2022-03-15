РИАМО - 15 мар. Земельный участок на востоке Москвы выставят на торги для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с подземным паркингом, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о выставлении на торги земельного участка площадью 5,2 га по адресу: ул. Салтыковская, участок 4А.

«На участке могут располагаться объекты, предназначенные для занятия спортом в помещениях, – спортивные клубы и залы, бассейны, спортивные базы, а также помещения для хранения автотранспорта», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить порядка 39 тыс. кв. м.

В настоящий момент участок свободен от объектов капитального строительства, к нему имеется подъездная дорога.