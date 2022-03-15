РИАМО - 15 мар. Инвестора для строительства торгово-развлекательного центра в ТПУ «Лухмановская» на востоке столицы определят с помощью открытого конкурса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, утвердила стартовые условия открытого конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Лухмановская 4» по адресу: ТПУ «Лухмановская» (ТПУ «Люберецкая»).

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на земельном участке площадью около 3 га в рамках реализации коммерческой части ТПУ можно построить торгово-развлекательный центр.

«Суммарная поэтажная площадь объекта составит около 77 690 кв. метров», - пояснила Пятова.